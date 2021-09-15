Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra ay yıldızlı takımı emanet edecek hoca arayışlarına başlayan TFF yönetimi, millî takımların başına geçen Hamit Altıntop’un teklifiyle Alman teknik adam Stefan Kuntz’u Türkiye’ye çağırdı. Menajeri Kosicke ile birlikte İstanbul’a gelen Alman Ümit Millî Takımı’nın hocası Kuntz, yapılan görüşmede görevi kabul etmeye hazır olduğunu iletirken uzun süreli sözleşme istedi. Düşük bir ücret karşılığında çalışmayı kabul eden Kuntz’a “Biz seni ararız” denildi. Alman teknik adam dün ülkesine döndü.

Türk yardımcı

TFF, alternatifleri de değerlendiriyor. Altıntop ilk olarak Almanya’yı bırakan Joachim Löw’e teklif götürmüş ancak tecrübeli hoca “Uzun süre dinlenmek istiyorum” cevabını vermişti. Ukrayna’nın başında olan Andriy Shevchenko, Barcelona’nın eski hocası Ernesto Valverde ve Leipzig’in eski çalıştırıcı Ralf Rangnick de listedeki isimler. Eğer bu isimlerden bir sonuç alınamazsa 58 yaşındaki teknik adam ay yıldızlı takımın başına getirilecek. TFF yönetimi millî takımın başına gelecek hocanın yanına bir de Türk yardımcı antrenör seçecek.

Şampiyonluğu var

30 Ekim 1962 doğumlu Stefan Kuntz, Almanya U21 Millî Takımı’yla 2017 ve 2021’de Avrupa şampiyonu oldu. Kuntz, futbolcu olarak millî formayı giydiği dönemde de Almanya ile EURO 1996’da şampiyonluk yaşadı.

Marşı ezbere biliyor

Stefan Kuntz, Beşiktaş forması giyerken İstiklal Marşı’nı söyleyerek taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Alman teknik adam “Her maçtan önce İstiklal Marşı’nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk Mill Marşı’nın ilk satırlarını ezberledim...” diyerek o günleri anlatmıştı.

'Hamit Altıntop, Stefan Kuntz için devrede' iddiası Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından ​A Milli Futbol Takımı'ndan sorumlu yönetici görevine getirilen Hamit Altıntop, yeni teknik direktör için harekete geçti. Altıntop'un, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yüzde doksan anlaşma sağladığı ancak son kararı TFF Başkanı Özdemir'in vereceği iddia edildi.