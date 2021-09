Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Ali Koç döneminde yapılan birçok transfer hayal kırıklığı yaşattı sarı lacivertlilere. Ama İrfan Can Kahveci, yaş, maliyet, emek, performans denkleminde ilk sıraya aday görünüyor. Geçen sezon devre arasında Galatasaray’la kıran kırana bir yarışa girip, yoğun çabalar ve 7 milyon avro bonservisle imza attırılan 26 yaşındaki millî yıldız ne gün yüzü gördü, ne yüzleri güldürdü. Başakşehir performansını mumla arayan İrfan Can, Fenerbahçe’de futboluyla değil, sakatlıklarıyla haber oluyor. Geçen sezonun en kritik maçı olan Sivas karşılaşmasında da sakatlık yaşayan Kahveci, bu sezon da üst üste sakatlıklar gördü.

Uzun süre ayrı kalacak

İlk darbe Kadıköy’deki Helsinki maçında geldi. Adale sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan İrfan Can, hem Helsinki rövanşını hem de ligdeki Antalya, Altay karşılaşmalarını kaçırdı. Tam 24 gün sonra Sivas maçıyla sahalara dönen milli yıldız, sahada ancak 15 dakika tutunabildi. Adale sorununu aşamayan sarı lacivertli oyuncu bu sefer de 6 ila 8 hafta formasından uzak kalacak. Fenerbahçe forması ile toplam 15 maça çıkan İrfan gol sevinci yaşayamazken, 3 asistlik skor katkısı sağladı. İrfan tam iyileşmeden sahaya sürülmeyecek.

PEREIRA’NIN PLANI

Akıllı ve dengeli

Eintracht Franafurt karşısında kazanmak için mücadele edeceklerini söyleyen Vitor Pereira, “Dersimize iyi çalıştık. Kendi oyunumuzu oynayacağız. İstediğimizi almak için savaşacağız” dedi. Oyuncularına “Taktik disipline sadık kalacaksınız” talimatı veren Portekizli, “Akıllı ve dengeli olmalıyız. Oyuna zekamızı katmalıyız” uyarısı yaptı.

GERİ DÖNÜYORLAR

Eskilere sarıldı

∂ Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanında bir defa daha rotasyona gidecek. Sivas maçında Rossi ve Berisha’nın performanslarından memnun kalmayan Vitor Pereira, ilk on birde Valencia ve Pelkas’a şans verecek. Yunan oyuncu bu sezon ilk defa sahne alırken, sakatlıktan çıkan Ferdi de as kadroda yer alacak. Tisserand’ın boşluğunu Serdar Aziz dolduracak. Tedavileri devam eden Sosa, Tisserand, İrfan Can ve Nazım’ın yanı sıra, UEFA listesine yazılmayan Serdar Dursun, Crespo ve Burak Kapacak kafilede yer almayacak.

FRANKFURT MAÇINA

İtalyan hakem

∂ Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, yarın deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Fenerbaçe'de İrfan Can Kahveci cezalı Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.