Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı dün oynanan karşılaşmalar ile birlikte başlamış oldu. İlk gün oynanan E Grubu mücadelesinde kendisiyle özleşleşmiş ismi Messi ile yollarını İspanyol devi Barcelona, Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşmayı Thomas Müller ve Lewandowski(2)'nin golleriyle 3-0 kazanan Bayern Münih, zorlu gruba 3 puanlık bir başlangıç yapmış oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

34. dakikada ceza sahası dışından Thomas Müller'in şutu savunmaya çarptı ve yön değiştirerek kaleci Ter Stegen'i yanıltarak ağlarla buluştu. Müller, Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona'ya en fazla gol atan oyuncu oldu.

56'da Robert Lewandowski skoru 2-0'a getirdi.

85.dakikada Gnabry'nin şutunda top direkten döndü ve Lewandowski'nin önünde kaldı. Yıldız futbolcu kolay pozisyonu gole çevirdi ve skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-0 Alman ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

24 YIL SONRA İLK KEZ!

Şampiyonlar Ligi’ndeki açılış maçlarında 1997’den beri yenilgi yüzü görmeyen Barcelona, son olarak Newcastle United’a mağlup olmuştu.

Aradan geçen 22 açılış maçının 17’sini kazanan ve 5’ini beraberlikle tamamlayan Barcelona, bu alanda 24 yıl sonra yenilgiyle tanıştı.

Barcelona gruptaki ikinci maçında Benfica deplasmanına konuk olurken, Bayern Münih sahasında Dinamo Kiev’i ağırlayacak.