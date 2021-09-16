Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında oynadıkları müsabaka ile resmi mücadelelerde 5. kez karşı karşıya geldi. Bundan önce iki takım 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 resmi maçta rakip olmuştu. Mücadeleden galip ayrılan sarı-kırmızılılar rakibini 2. kez mağlup etmeyi başardı.

Diğer karşılaşmalarda İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrılmıştı. 1 mücadelede de berabere sona erdi. Aslan'ın 4 golüne, Lazio 5 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Lazio ile sahasında oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada sol taraftan topla içeri giren Kerem’in yerden verdiği pasta savunmadan seken meşin yuvarlağı son anda kaleci Strakosha kontrol etti.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Morutan’ın sert şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu alan Kerem’in soldan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Strakosha oyun alanı içine uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Morutan’ın Kerem’e bıraktığı pasta gelişe yapılan vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

63. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topu alan Kerem’in Cicaldau’ya verdiği pasta Rumen futbolcunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

67. dakikada Morutan’ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Lazzari’nin yaptığı ters vuruşta kaleci Strakosha’nın müdahalesiyle meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

71. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta topu alan Savic’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

72. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau’nun yerden sert şutunu kaleci Strakosha kornere çeldi.

74. dakikada Zaccagni’nin sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Pedro’nun kafa vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Manuel Vidali xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx (Emre Kılınç dk. 78 xx), Morutan xxx (Feghouli dk. 85 ?), Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx (Luyindama dk. 90 ?), Kerem Aktürkoğlu xxx (Babel, dk. 78 xx) Halil Dervişoğlu xx ( Mustafa Muhammed dk. 90 ?)

Yedekler: İsmail, Alpaslan, Kaan, Ömer Bayram, Atalay, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Lazio: Strakosha x, Lazzari xx, Luis Felipe xx, Acerbi xx, Hysaj xx, Akpa Akpro xx (Sergej Milinkovic-Savic dk. 56 xx), Lucas Leiva xx (Cataldi dk. 83 ?), Luis Alberto xx (Basic, dk. 66 xx) Felipe Anderson x (Pedro dk. 66 x), Immobile x (Muriqi dk. 56 x), Zaccagni xx

Yedekler: Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Marusic, Prescoli

Teknik Direktör: Mauizio Sarri

Gol: Strakosha (dk. 67 k.k.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Muslera (Galatasaray), Akpa Akpro, Muriqi, Zaccagni (Lazio)

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 9'A ÇIKARDI

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV’ye karşı 2-1 kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

MARSİLYA'YA KONUK OLACAK

Galatasaray grubun ikinci haftasında 30 Ekim’de Fransa deplasmanında Marsilya ile karşılaşacak.

Galatasaray 124 gün sonra evine kavuştu Galatasaray, Lazio karşılaşmasıyla birlikte 124 gün sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele etti.

Galatasaray-Lazio maçının hakemi belli oldu UEFA Avrupa Ligi kapsamında sahasında Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçını yönetecek hakemin Matej Ju olacağı öğrenildi.