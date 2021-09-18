Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köşe yazarı Orhan Yıldırım'ın, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in TRT'den yıllık 8.5 milyon TL ücret alacağı iddiası kulislere bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan TRT, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. TRT'nin ardından Dilmen'de iddiaları reddeden bir açıklama yaptı. Dilmen, bugüne kadar TRT'den tek kuruş dahi almadığını kesin bir dille ifade etti.

"ÜCRET ALMADIM, ALMAYA DA NİYETİM YOK"

Bu akşam “%100 Futbol” programında canlı yayında, aldığı ücretle ilgili çıkan haberleri yalanlayan Rıdvan Dilmen, “TRT'de toplama bakıldığında bu üçüncü yılım. Bir kuruş para almadım. Almayı da düşünmüyorum. Onlar belli bir ücret vermek istedi ama benim almaya niyetim yok” açıklamasında bulundu.

TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşı iddialarına cevap Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in aldığı maaşa dair çıkan haberler hakkında basın açıklaması yayımladı.