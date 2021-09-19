Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın son şampiyonu milli takımımız, bu sene de ünvanını korumayı başardı. Final maçında İspanya ile karşılaşan Ampute Milli Takımı, 6-0'lık ezici skorla maçı kazanıp şampiyonluğunu ilan etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.

Ampute Futbol Milli Takımı Rusya'yı 5-2'lik skorla devirdi Avrupa Şampiyonası yarı finali maçı akpsamında Rusya ile karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımı, 5-2'lik skorla finale yükselen taraf oldı.

Bakan duyurdu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de oynanacak Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 2022 yılı Ekim ayında oynanacak Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleşeceğini açıkladı.