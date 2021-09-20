Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Millî Takım için adı gündemden düşmeyen Stefan Kuntz, resmen ay yıldızlı takımın yeni teknik direktörü oldu. Almanya U21 takımındaki görevinden ayrılan başarılı teknik adamla bugün Riva'da üç yıllık sözleşme imzalanacak. Kuntz burada basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

Altıntop'un etkisi

Kuntz'un yardımcısı Türk olacak. Bunun için ismi geçen adaylar ise Tayfun Korkut, Mustafa Doğan ve Kenan Koçak. A Millî Takımdan Sorumlu Yönetici olan Hamit Altıntop, Kuntz'u önermiş, TFF yönetimi de Alman teknik adamla geçen hafta bir görüşme gerçekleştirmişti. Ailesini de Türkiye'ye gelmeye ikna eden Kuntz, görevi kabul etti.

İki kupası var

Stefan Kuntz'un teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarıları Almanya U21 takımı ile geldi. U21 takımıyla 53 maça çıkan Kuntz, 2,28 puan ortalaması yakaladı. 2016/17 ve 2020/21 yıllarında Almanya U21 ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz oldu! Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Stefan Kuntz'un getirildiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.