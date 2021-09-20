Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda mağlubiyeti sonrası Şenol Güneş ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Kuntz, Türkiye benim ikinci evim gibi. Türk futbolunun potansiyelini biliyorum. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum" dedi.

Törende konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yeni dönemde Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır" dedi. Özdemir, "Lütfen Stefan Kuntz'u yerli-yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim. Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak. Kendisine güveniyoruz, uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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