Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da yokuş aşağı kontrolsüz düşüş devam ediyor. Sarı kırmızılılar Kayserispor’a da mağlup olarak âdeta galibiyetin ne olduğunu unuttu. Kasımpaşa ve Trabzon maçlarında berabere kalan Aslan, Alanya’dan sonra renktaşına da mağlup olup taraftarlarını üzmeye devam etti. Aslında Cimbom’da etkisiz oyun uzun süredir devam eden bir problem olsa da aradaki Lazio galibiyeti dertlerin üstünü bir süreliğine örtmeyi başarmıştı.

SİSTEM HATASI!

Geçtiğimiz sezondan bu yana Galatasaray’a baktığımızda yönetimden tutun, yapılan 11 transferle neredeyse bütün kadrosu değişti. Değişmeyen tek şey ise 4-1-4-1 sistemi ve topu kontrol ederek oynama isteği. Ancak dün bir kere daha gözüktü ki; iyi niyetli ama gerekli agresiflikten uzak orta sahayla bu sistem, topu ayağına bekleyen, boşa kaçmayan oyuncu yapısıyla bu anlayış Galatasaray’dan daha çok rakiplerinin pozisyon bulmasına yol açıyor.

ROTASYON YETMEDİ

Alanyaspor’a hem de evinde kaybeden Aslan, Kayseri deplasmanında yaralarını sarmak, alacağı 3 puanla tekrar yükselişe geçmek istiyordu. Fatih Terim de takımında eksiklik olarak, bazı oyuncularının formsuzluğunu ve yorgunluk olarak belirleyip altı futbolcusuyla rotasyona gitmişti. Ancak sıkıntının daha derin olduğu gözüktü. Kayseri daha 17. saniyede mutlak gol fırsatını kaçırdı, sonuçta da galip geldi. Daha ilk dakikadan yorgunluk yaşanması herhalde çok gerçekçi değil.

ASLAN KARAVANA ATIYOR: 36 ŞUT 5 İSABET

Galatasaray dün çok kötü bir futbol ortaya koydu. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta çektiği 36 şutun sadece beşinde isabet bulabilen (%14) ve gol atamayan Galatasaray, bu sezon daha önceki dört karşılaşmadaki 52 şutunun 22'sinde isabet bulmuş (%40) ve sekiz gol sevinci yaşamıştı.

NE YAPSA OLMUYOR

Alanya maçında rotasyon yapmadığına pişmanlığını dile getiren Fatih Terim dün Kayseri önünde altı oyuncusunu değiştirdi. Tecrübeli teknik adam Cicaldau, Berkan ve Halil’i İstanbul’da bırakırken, Kerem, Morutan ile Luyindama’yı ise zorlu mücadeleye yedek kulübesinde başlattı. Fakat sonuç daha kötü oldu.

Cimbom Süper Lig'de son dört maçında galibiyet alamadı, Kasımpaşa ve Trabzonspor'la berabere kaldı, Alanya ile Kayseri'ye yenilerek 10 puan kaybetti. Son iki maçında gol bile bulamayan sarı kırmızılı takım altıncı hafta sonunda ligde 11. sıraya geriledi. Aslan bu maçlarda dört gol attı tam sekiz gol yedi.

MUSLERA: HERKES İYİ ÇALIŞMALI

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera,"Hafta boyunca iyi çalışıyoruz. Bir bahane bulmak doğru değil. Ligi erken açtık. Tamamıyla, birçok oyuncu yeni. Soyunma odasında toplandık. Biz Galatasaray'ız, daha çok maçımız var, gelecekte bu sıkıntıları aşarız dedik. Herkes kendini daha iyi şekilde hazırlamalı" açıklaması yaptı.

ASSUNÇAO'DAN SİFTAH

Galatasaray'daki ilk maçından üzgün ayrılan Gustavo Assunçao, "İlk maçıma çıktım. Keşke sonuç böyle olmasaydı, iyi bir sonuçla başlayabilseydim. Diğer taraftan böyle büyük bir formayı giydiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR TARİH YAZDI

Kayserispor tarihî bir galibiyet elde etti. Sarı kırmızılılar, Galatasaray’a karşı iç sahadaki son galibiyetini 21 Nisan 1974'te 2-0 ile elde etmişti. Sonrasındaki 24 maçın 12'sini kaybetmiş,12'sinde ise berabere kalmıştı. Ev sahibi 47 yıl sonra kazanmanın sevincini yaşadı.

GÖZBAŞI'NDAN İLGİNÇ SÖZLER

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Hem şehir hem taraftar kenetlenmiş durumda. Bu havayı bozmadan bu seneyi güzel bitirelim" derken,"İç sahada 47 yıl sonra galibiyet geldi. Sonuncusunda ben yeni doğmuştum" sözlerini kullandı.

Fatih Terim: Biz doğru yoldayız Galatasaray'ın hocası, "Üzülüyoruz ama karamsarlığa kapılmayalım. Gelişerek devam edeceğiz. 1 Ocak'ta müthiş bir takım olacağız. Eski günlerimize döneceğiz" diyerek umut dağıttı.