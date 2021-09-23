Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 3-0 öndeyken berabere biten Adana Demirspor maçının üzüntüsüyle birlikte Mario Balotelli transferinde haklı çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı önceki sezon başında dünyaca ünlü yıldızın transferi gündeme geldiğinde son anda araya girmiş ve "Mario Balotelli soru işaretleri olan biri. Yönetim istiyorsa alabilir ama benim için problemli biri" demişti. Bunun üzerine siyah beyazlılar Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamış ve Kamerunlu golcü sezonun son haftaları hariç şampiyonluğu en çok katkı veren isimlerden biri olmuştu.

DOĞRU KARAR

İtalyan golcü sezon başında da gündeme geldi. Siyah beyazlı yöneticiler Sergen Yalçın'a, Balotelli hakkındaki fikrini tekrar sordu ama aynı cevabı aldı. Balotelli bir defa daha veto edilince Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi oldu. Sergen Yalçın son Adana Demirspor maçında ve bitiminde yaptığı tahrik edici hareketler sonrası Balotelli hakkında çok doğru bir karar aldığını düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "2013'teki 'Beyni yok' lafıma kini devam edebilecek kadar problemli bir oyuncuyu transfer etseydik sezon içinde bizi çok zor durumlarda bırabilirdi. İyi ki araya girmişim" dedi.

DIŞ BASINDAN BÜYÜK İLGİ: MARIO'NUN İNTİKAMI

Balotelli'nin attığı golden sonra Sergen Yalçın'a yaptığı hareket dış basında büyük ilgi gördü.

Öne çıkan yorumlar şöyle:

Balotelli beyni olmadığını söyleyen Sergen Yalçın'ndan intikamını sekiz yıl sonra aldı. (Mirror/İngiltere)

İtalyan yıldız gol sevincinde çok gururlu bir ifadeye sahipti. Sergen Yalçın'la alay etti. (Daily Mail/İngiltere)

Çoğu oyuncu golden sonra topu alır ve en kısa sürede orta çizgiye koşar ama Mario tabii ki bunu yapmaz." (Daily Star/İngiltere)

Mario sahanın ortasında Sergen Yalçın'a başını işaret ederek bağırırken oldukça iyi bir hafızaya sahip görünüyor (La Gazetta della Sport/İtalya)

Yalçın'dan intikam alma fırsatını yakalayan Balotelli ikonik bir gol sevinciyle kutlama yaptı. (La Repubblica/İtalya)

SAKATLIK KABUSU HIZ KESMİYOR

Sezon başından beri sakatlık kâbusuyla uğraşan Beşiktaş'a iki kötü haber daha geldi. A. Demirspor maçının 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Batshuayi de dizinden sakatlandı. İki oyuncu da Altay maçında forma giyemeyecek. Ghezzal ve Batshuayi'nin 28 Eylül'de Ajax ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişip yetişmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

OĞUZHAN PJANIC'İ ÇOK SEVDİ

Oğuzhan Özyakup Adana Demirspor maçında eski günlerine dönüş sinyali verir gibiydi. Pjanic'le birlikte sahada iyi bir ikili oluşturduklarını düşünen Oğuzhan, yeni takım arkadaşıyla kendi oyununu sahaya daha kolay yansıttığını söyledi. Pjanic ve Oğuzhan, A. Demir maçında skor 3-1 Beşiktaş'ın lehineyken 65'te oyundan çıkarılmıştı.

Balotelli’den Sergen Yalçın’a gönderme! Sosyal medya paylaşımı olay oldu Dün akşam oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçında, Adana Demirspor 3-0 geriden gelip 3-3 beraberliği yakalamıştı. Maçta gol atan Balotelli sosyal medyadan çirkin bir paylaşım yaptı. İtalyan golcü, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yorumcu olduğu zamanlarda kendisi için söylediği "Beyni yok" sözüne yönelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim beynimiz ve özellikle kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz" dedi.

Sergen Yalçın: “Balotelli o hareketi direkt bana yaptı” Adana Demirspor ile sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Balotelli’nin maç içindeki hareketi direkt olarak kendisine yaptığını söyleyen Yalçın, karşılaşma için de “İnşallah bir daha böyle bir maç yaşamayız” dedi.