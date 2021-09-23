Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen deplasmanda ise 20 maçtır mağlup olmayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor bugün İttifak Holding Konyaspor deplasmanında olacak. Mücadele üç puanlık gibi görünse de lider Beşiktaş’ın sahasında berabere kalması bu maçın değerini biraz daha artırdı. Trabzonspor, kazanırsa zirvede yalnız kalıp yenilmezlik serilerini sürdürecek.

KOITA SAKATA GELDİ

Bu arada Karadeniz ekibinde üzücü bir sakatlık daha oldu. Takımın önceki akşam yaptığı idmanda sakatlanan Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildi. Tedavisine başlanan golcü oyuncu Trondsen, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan bugün forma giyemeyecek. Koita, bu sezon 3 maçta 24 dakika süre alabilmişti.

Trabzonspor liderlik için Konya deplasmanında Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturmak için yarın Konyaspor'a konuk olacak.

Trabzonspor'da Koita şoku Trabzonsporlu forvet Fode Koita, antrenman esnasında sağ kalçasına aldığı darbeyle yaralanarak sakatlandı.