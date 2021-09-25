Türkiye Gazetesi

Kulüp tarihinde görülmemiş bir şekilde maça 11 eksikle çıkan Beşiktaş, Mustafa Denizli'nin Altay'ı karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Siyah beyazlılarda ilk yarıda en çok oyuncuların birbirleriyle olan uyumsuzluğu dikkat çekti. Bu durum sık sık top kayıplarına ve pas hatalarına yol açtı. Öyle ki geri pas verdiğini düşünen Atiba, Mert'in kalesini terk etmesi sebebiyle neredeyse 35 metreden kendi kalesine gol atıyordu.

Pjanic de gitti

Ligde ilk defa maça çıkan 18 yaşındaki stoper Serdar Saatçı verdiği büyük sınavda kendisine nefes aldırmayan Bamba karşısında başarılı gözüktü. Gökhan Töre ise neredeyse aldığı bütün topları kaybetti. Eksiklerin çokluğunda Pjanic'i sahada görmek Beşiktaş taraftarı için büyük bir nimet gibiydi ama yıldız oyuncu da sakatlanınca moraller iyice bozuldu.

Sevinç kısa sürdü

İkinci yarının başında Björkander'in piyango gibi kısa düşen geri pası sonrası golü bulan Beşiktaş'ın sevinci kısa sürdü. Beraberlik golünden hemen önce Kenan Karaman'ın kaçırdığı gol çok kritikti. Eksikler sebebiyle oyuncuların saha içi pozisyonları sık sık değişince 90 dakika boyunca organize olamayan Beşiktaş 88'de yediği golle bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş'ta Montero maç kadrosundan çıkarıldı! Eksik sayısı 10'a yükseldi Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ın İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero'nun sakatlığı sebebi ile kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Montero ile birlikte eksik sayısı 10'a yükselen Beşiktaş'ın gidişatı taraftarları kaygılandırıyor.