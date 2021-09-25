Türkiye Gazetesi

Konyaspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da yaptığı kurtarışlarla 1 puanı getiren isim olan kaleci Uğurcan Çakır, ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini söyledi. 80 dakika 10 kişi oynamalarına rağmen pes etmediklerini ve takım kalitesini ve karakterini ortaya koyduklarını söyleyen millî kaleci "Biz iyi bir takımız ve bunu zor şartlarda da gösteriyoruz" dedi.

Rakiplerini geçti

Bu sezon hedefe kilitlendiklerini söyleyen Uğurcan "Önemli olan sonuna kadar mücadeleyi bırakmamak" dedi. Bordo mavililerin başarılı kalecisi, Konyaspor karşısında 8 kurtarışla kariyerinin en iyi performanslarından birine imza atarken geride kalan 6 maçta ise yüzde 79,3'lük kurtarış oranıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalecilerini geride bıraktı.

Trabzonspor zirvede yalnız kalmak istiyor Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada Konya’ya misafir olacak bordo mavili ekip hem zirveyi ele geçirmek hem seriyi sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Koita şoku Trabzonsporlu forvet Fode Koita, antrenman esnasında sağ kalçasına aldığı darbeyle yaralanarak sakatlandı.