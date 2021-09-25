Türkiye Gazetesi

Yarış sporlarının üzücü yüzü bir kere daha kendini gösterdi. Dünya Motosport 300 Şampiyona'sında yarışan 15 yaşındaki İspanyol pilot Dean Berta Vinales bugün İspanya'da gerçekleşen yarışta yaptığı kaza sonucu yaralanmıştı. Kafası ve göğsünden ciddi yaralar alan Vinales, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği duyuruldu.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk sezonu geçiren henüz 15 yaşındaki İspanyol pilotun sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi. Dean Berta, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Aprilia takımı adına yarışan Maverick Vinales'in kuzeniydi.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kazanın yaşandığı yarışı 3. sırada tamamlamıştı. Kaza nedeniyle Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası ile Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda bugünkü ilk yarışlar, iptal edilmişti.

FIM'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından yapılan açıklamada, "Sürücü kafasına ve göğsüne ağır hasar aldı. Medikal araçlar anında olay yerine vardı ve sürücüye anında müdahale edildi. Bu müdahaleler ambulansta ve pistin sağlık merkezinde de devam etti."

"Sağlık ekibimizin tüm çabalarına rağmen sağlık merkezi, Dean Berta Vinales'in hayatını kaybettiğini açıkladı."

"Vinales, Supersport 300 Dünya Şampiyonası'ndaki çaylak sezonunda iyi bir form yakalamıştı. Magny-Cours'da yapılan ikinci yarışta dördüncü, Barcelona-Catalunya'da yapılan ikinci yarışta ise altıncılık alan Vinales, potansiyelini piste döküyordu."

"FIM, Dorna ve Circuito de Jerez – Angel Nieto, Dean Berta Vinales'in ailesine, arkadaşlarına, takımına ve sevdiklerine başsağlığı dilemektedir."