Türkiye Gazetesi

Haber Global yazarı Sercan Hamzoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır için 17 milyon Euroluk bir teklif hazırladığını bildirdi.

“ALTAY OMURGAMIZ OLDU”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başında yaptığı açıklamada bu sezon iskeleti bozmayacaklarını ifade etmişti. "Altay, Szalai, Pelkas omurgamız oldu. Futbolda her şey var. Hayır diyemeyeceğiniz teklifler de oluyor ama biz iskeletimizi bozmak istemiyoruz" demişti.

PERFORMANSINDAN MEMNUNLAR

Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır'ın performansından memnun. Kaleci halen 23 yaşında. Ancak devre arasında kadar göstereceği performans da etken olacak. Yedekte bekleyen kaleci Berke Özer de potansiyelli ve formaya göz kırpıyor.

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