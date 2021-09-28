Türkiye Gazetesi

Futbol tarihinin ve İngiltere'nin en önemli golcü isimleri arasında anılan efsanevi futbolcu Roger Hunt, 83 yaşında öldü. Acı haberi Hunt'ın uzun yıllar top koşturduğu Liverpool, resmi hesabından duyurdu.

ÖLÜM HABERİNİ LIVERPOOL DUYURDU

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Efsanevi eski oyuncumuz Roger Hunt'ın vefatının yasını tutuyoruz. Bu üzücü ve zor zamanda Roger'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikteyiz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Hunt, altı maçta da forma giymiş ve 3 gol atmıştı.

Liverpool formasıyla iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Hunt, 492 maçta attığı 285 golle kulüp tarihinin en skorer ikinci ismi olmayı başardı.

Hunt, Liverpool tarihinin en skorer ikinci ismiydi.

ROGER HUNT KİMDİR?

20 Temmuz 1938'de İngiltere'de doğmuştur. İngiliz millî futbolcu Hunt, forvet pozisyonunda görev yapmıştır. Roger, profesyonel futbol kariyerine 1958 yılında Liverpool kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Bolton Wanderers ve Hellenic kulüplerinde oynayan Hunt, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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