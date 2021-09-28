Türkiye Gazetesi

PFDK, Süper Lig'in 6. haftasında oynana maçların ardından, müsabakalarda meydana gelen olumsuzluklara yönelik kararları resmi internet sitesinden açıkladı. Buna göre; rakibine ciddi faülde bulunan Trabzonsporlu Victor Hugo ve Göztepeli Beykan Şimşek, 2 maç men cezası aldı.

KAYSERİSPOR'A 150 BİN LİRALIK CEZA

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Vitor Hugo'ya 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Göztepe futbolcusu Beykan Şimşek de aynı nedenden dolayı yine 2 maç men cezası aldı.

Kurul, Yukatel Kayserispor'a ise Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150 bin lira para cezası uyguladı.

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Sivassporlu Kayode'ye PFDK'dan şok PFDK'dan Demir Grup Sivassporlu Olarenwaju Kayode'ye Göztepe maçındaki davranışları nedeniyle 2 maç men cezası verildi.

PFDK, Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.