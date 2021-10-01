Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya ile karşılaşan Galatasaray golsüz beraberlikle yetindi. Olayların eksik olmadığı ve sahaya atılan yanıcı maddeler sonra duran maçın, golsüz bitmesi üzerine sarı-kırmızılı ekibin gruptaki liderliğini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

8. dakikada sağ kanattan Cengiz’in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Taylan’ın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.

17. dakikada sağ kanattan Morutan’ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Van Aanholt'un gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz Ünder’in sert şutunda kaleci Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.

45+8. dakikada Halil Dervişoğlu’nun pasıyla kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Kerem’in şutunda Lopez gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz’in arka direğe pasında Dieng bomboş durumda topu auta gönderdi.

59. dakikada sol kanattan Payet’in köşe atışında arka direkte Saliba’nın kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

75. dakikada Van Aanholt, ceza sahası içinde Guendouzi‘yi yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Raczkowski kararı iptal etti.

TERÖR PROPAGANDASI VE IRKÇI MÜDAHALE

Marsilya ile Galatasaray maçı öncesi tribünler karıştı. Marsilya taraftarları ırkçı eylemleri ile şoke etti. Önce tribününden terör örgütü PKK'nın bayrağını açan Fransızlar ardından Yunanistan ve Ermenistan bayrakları açarak Türk taraftarları tahrik edildi. Terör örgütü yandaşları tarafından atılan kabul edilemez sloganlar sonrası polis olaylara müdahale etse de, Galatasaray taraftarına yönelik kontrolsüz biber gazı kullanımı pes dedirtti

Fransa polisi Galatasaray taraftarına biber gazlarıyla müdahale etti.

Fransız polisi Galatasaray taraftarına biber gazı sıktı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında Fransa'nın Marsilya takımına konuk olurken maç öncesi misafirperverliğe yakışmayan olaylar yaşandı. Fransız tribünleri sarı kırmızı taraftarları tahrik etti, polisi de biber gazı ile müdahalede bulundu.