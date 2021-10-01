Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, konu Avrupa olunca Aslan kesiliyor. UEFA E grubunun en zorlu iki ekibinden önce Lazio'yu iyi bir oyunla mağlup eden sarı kırmızılılar dün de Marsilya deplasmanından 1 puan almayı bildi. Özellikle ilk yarıda istediklerini yapan Cimbom, ikinci yarının büyük bölümünde kalesini korumak zorunda kaldı. Dört puanla liderliğini sürdüren temsilcimiz Lokomotiv Moskova mücadelesi öncesi avantajı elinden bırakmadı.

Orta saha savaşı

Aynı Lazio karşısında olduğu gibi, Marsilya maçında da Fatih Terim'in rakibe göre çizdiği oyun planı ön plana çıktı. Aslan ilk yarıda neredeyse rakibine şut bile çektirmedi. Ancak karşı kalede de çok pozisyon bulmadı. İlk devrenin son anında Kerem kaleciyle karşı karşı kaldığı anda topu ağlara yollayabilse çok farkı bir sonuçla doksan dakika bitebilirdi. İkinci yarı ise çok farklı oyun vardı. Marsilya üç net fırsat yakaladı, biri direkten döndü. Sonuç kötünün iyisi oldu.

Hatalar bitmiyor

Galatasaray bu sezon ligde henüz yedi maç oynamamasına rağmen iki beraberlik, iki de mağlubiyet alarak beklenen başlangıcı yapamadı. Evet, yeni birçok isim bir arada oynamaya alışıyor, evet genç oyuncular çok ama bu kadar çok bireysel hatanın tek açıklaması bu olmamalı... Marsilya karşısında dün gece de oyun kurmaya çalışılırken kaptırılan toplar hem kalemizde çok tehlikeli pozisyonlara döndü hem de oyundan erken düşmemize sebep oldu...



Marsilya taraftarlarının Velodrome Stadı'nda Yunanistan ve Ermenistan bayrağı açıp Galatasaray taraftarlarına küfretmesi sonucu tansiyon yükseldi

Terim: Lider olmak güzel

Maçı değerlendiren G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Beğendiğim bir skor oldu. Marsilya ile Marsilya'da değil, herhangi bir yerde oynamak zor. İyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Lider olmak güzel" derken, "Şampiyonlar Ligi gibi bir grup. Özlediler bizi herhalde. Genelde bu takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız. Avrupa’ya yakışıyoruz” sözlerini kullandı. Maçın durduğu taraftar olayları sırasında G.Saray tribünlerini sakinleştiren Hoca, "Karşı tarafta sürekli Ermeni bayrağı açarsanız tribünümüzü tahrik ediyorsunuz. Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı!.. Taraftarlara gidip sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular" şeklinde konuştu.

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Galatasaray’da Muslera krizi! Fatih Terim ile birbirlerine girdiler Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray’ın 3-0 kaybettiği Kayserispor maçından Muslera’nın Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi. Üst üste yedek takımla antrenmana çıkan deneyimli kalecinin, “Kayseri’ye gelmiyorum” diyerek Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi.