Türkiye Gazetesi

Kırklareli'nde Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Babaeskispor'un başkanı Moussa Sow'un kardeşi Amadou Sow olurken, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegalli futbolcu da kulübün ikinci başkanı oldu.

Babaeskispor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadar Akçan, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moussa Sow’un kardeşi Amadou Sow ile anlaştıklarını ve yıldız futbolcuyu da ikinci başkan yaptıklarını söyledi. Akçan, Moussa Sow'un yakın bir zamanda ilçeye gelerek takımı çalıştıracağını da kaydetti.

Babaeskispor Yönetim Kurulu Üyeleri, Amadou Sow ile takımın antrenmanı izledi.

"SÜRPRİZ TRANSFER DÜŞÜNCELERİMİZ VAR"

Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Babaeski halkı olarak çok heyecanlandıklarını kaydetti.

Takımın teknik heyeti ile tanışıp ilk antrenmanını da izleyen Amadou Sow, gazetecilere, Babaeskispor'u ligde şampiyon yapmak istediklerini söyledi.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi Babaeskispor'u profesyonel liglerde görmek istediklerini belirten Sow, "Çok farklı sürpriz projelerimiz ve gerekli olduğu yerlerde de sürpriz transfer düşüncelerimiz var" diye konuştu.

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