Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu açıklandı. Belirlenen kadro sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bazı spor müdürleriyle Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde sohbet toplantısında bir araya geldi.

Kuntz, kendisine yöneltilen Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun durumuyla ilgili soruya, "Öncelikle Ferdi’nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir" şeklinde cevap verdi.

Alman teknik adamın bu açıklamasının ardından Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Twitter hesabından oğlunun kimlik kartını paylaşan baba Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı, gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.

Feyzullah Kadıoğlu daha sonra bu paylaşımını sildi.