Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Millî arayı lider kapatan Fenerbahçe’de moraller yerinde. Sezon başından beri sakatlıklardan başını alamasa da zirveye kurulmayı başaran sarı lacivertlilerde oyunculara üç gün izin verildi. Millî maçlar oynanırken yara saracak olan Fenerbahçe’de saha çalışmalarına başlayan İrfan Can, Sosa ve Tisserand’ın da takıma katılmasıyla eksik kalmayacak. Millî oyuncular bir sıkıntı yaşamaz, antrenmanlarda aksilik olmazsa sarı lacivertliler 17 Ekim’deki Trabzonspor deplasmanına eksiksiz çıkarak bu sezon bir ilk yaşayacak.

RAKİPLER DÜŞÜNSÜN

Trabzon maçıyla başlayacak zorlu süreçte, Kadıköy’deki Antwerp ve Alanya maçlarıyla devam edecek. Sonrasında Konya deplasmanına gidecek sarı lacivertliler, buradan Antwerp’e konuk olacak. Dönüşte Kayseri’yi ağırlayacak takımın maratonu 21’inde Galatasaray, 25’inde Olimpiakos deplasmanıyla sürecek. Bu zorlu süreç Fenerbahçe’nin hem lig hem de Avrupa’daki durumunda belirleyici olacak. “Avrupa önemli ancak önceliğimiz lig” diyen Vitor Pereira, tam kadroyla çok daha fazlasını izlettirmeye çalışacak.

ZAJC EVDE KALDI

Uzun bir sakatlıktan çıkan Miha Zajc, millî takımdan affını istedi. Slovenya Mücevheri lakaplı oyuncu, ülkesinin Malta ve Rusya ile yapacağı FIFA 2022 eleme maçları için aldığı daveti kendisini tam olarak hazır hissetmediği için geri çevirdi. Zajc’ın hedefi arada açık kapatıp tam formunu yakalamak.



Sakatlığı süren Zajc, milli takım davetini geri çevirdi

ÜÇ GÜN İZİN

Kasımpaşa maçından sonra Fenerbahçe’de oyunculara üç gün izin verildi. Sarı lacivertlilerde Trabzonspor mesaisi perşembe günü başlayacak. Millî takımlara giden Kim, Szalai, Serdar Aziz, Altay, Serdar Dursun, Muhammed, Novak, Pelkas ve Valencia ise dinlenme imkânı bulamayacak.

KİMSE BEDAVAYA ALAMAZ

Fenerbahçe’nin Koreli stoperi Min-Jae Kim Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor ama Başkan Ali Koç’un yeni yıldızını kolay kolay elden çıkarmak gibi bir düşüncesi yok. Koreli için şimdiden sarı lacivertlilerin kapısını aşındırmaya başlayanlar geri çevriliyor. Başkan Ali Koç “Onu zor elimizde tutarız” dese bile, Kim’in sözleşmesinde “8-9 milyon avroya serbest kalır” maddesi olduğu iddiaları için, “Bu bedele alabiliyorlarsa gelsinler alsınlar bakalım” yorumu yaptı. Fenerbahçe’nin Kim’den beklediği gelir en az 20 milyon avro.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yendi, liderliğe kuruldu UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos karşısında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, ligde hata yapmadı. Berisha'nın öne geçirdiği Fenerbahçe, Gustavo ile farkı ikiye çıkardı. Travnik'in golü Kasımpaşa'ya yetmedi.

Cocu Fenerbahçe dönemini değerlendirdi: Yanlış zaman Hollanda basınına konuşan Phillip Cocu, Fenerbahçe'yi tercih etmesinin hata olduğunu söyledi. Satır aralarında Ali Koç’u eleştirdi, “Bana hiç oyuncu almadılar” dedi.