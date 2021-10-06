Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in hamile olan kızı Merve Terim Çetin, çocuğunu düşürdü. Terim ailesi bu haberle yıkılırken, Çetin sosyal medya hesabından, “Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var" ifadelerini kullandı.

“SENİ GÖRMESEK DE ÇOK SEVDİK OĞLUM”

Merve Terim Çetin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı. Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Güzel günlerde buluşmak dileğiyle seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..."

“RİSKLERİMİN FARKINDAYIM”

Merve Terim Çetin hamileliğinin ilk zamanlarında yaptığı açıklamada sürecin riskli olduğunu belirterek, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim oyun anlayışını değiştiriyor Galatasaray'ın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim, oyunu önde tutup forvetleri de ikilemeyi planlıyor. Böylece kalede daha az tehlike yaşanması öngörülüyor

Fatih Terim'den takıma övgü: Aslanlarım benim Skordan daha önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Galatasaray’ın hocası Fatih Terim “Bu kez geri dönüşü siz yaptınız. Reaksiyonunuz çok kıymetliydi” dedi

Fatih Terim'den oyuncukarına uyarı: Eksik istemiyorum Oğulcan transferi yüzünden Rize ile Galatasaray arasında yükselen tansiyona dikkat çeken tecrübeli hoca, oyuncularını ikaz ederek sakin kalmalarını istedi