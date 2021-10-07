Türkiye Gazetesi

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017'den sonra ilk kez katıldığı Indian Wells turnuvası için gittiği ABD'de alyansını kaybetti. İnstagram hesabından bir video paylaşarak yardım isteyen Murray, bu yolla alyansının bulunmasını umut ediyor.

İNSTAGRAMDAN "YÜZÜĞÜMÜ BULUN" ÇAĞRISI

Antrenman sonrası otele geldiğinde tenis ayakkabılarının ter nedeniyle kokuya neden olduğunu fark eden 34 yaşındaki tenisçi, odasında balkon olmadığı için ayakkabılarını otelin önündeki otomobilinin altına koydu.

Sabah uyandığında ayakkabılarını bulamadığını söyleyen Murray, "Sabah uyandığımda aracın altında ayakkabılarım yoktu. 'Dünyanın sonu değil.' diye düşündüm ve alışveriş merkezinden her zaman kullandığım markadan bulamasam da tenis ayakkabısı aldım. Antrenmana gittiğimde antrenörüm, alyansımın nerede olduğunu sordu. İşte o zaman başımın dertte olduğunu anladım. Çünkü dünkü antrenman sırasında ellerim çok terlediği için alyansımı ayakkabılarımın bağcığına geçirmiştim. Evet, alyansım da çalındı. Kahroldum. Lütfen bu videoyu izliyorsanız, paylaşın. Belki bir şekilde alyansımı bulmama yardımcı olursunuz." ifadelerini kullandı.

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