Türkiye Gazetesi

İtalya'da transfer savaşları ezeli rakipler arasında Arjantinli forvet için sürecek. Yıldızları Zlatan İbrahimoviç'in sezon sonu ayrılacağı Milan'da arayışlar sürerken aranan oyuncu Arjantin'de bulundu. River Plate forması giyen 21 yaşındaki genç yetenek Julian Alvarez, Milan'ın dışında ezeli rakibi Inter'in de gündemine girmiş gibi duruyor. Son olarak forvetleri Lukaku'yu Chelsea'ye satan Inter de Arjantinli genç yeteneğin peşinde. İtalya'nın iki dev kulübü ilerleyen zamanlarda Alvarez için karşı karşıya gelecek gibi gözüküyor.

85 MAÇTA 23 GOL 21 ASİST

River Plate formasıyla 85 maçta 23 gol atıp 21 asist yapan Julian Alvarez için Avrupa'nın dev takımları sıraya girdi. Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye satan, Roma'dan Edin Dzeko'yu transfer eden Inter de Milan da Arjantinli golcüyü transfer etmek istiyor.

River Plate takımında 9 numarayı giyen Alvarez'in kulübüyle olan sözleşmesi seneye Haziran ayında sona eriyor. Bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmek isteyen takımlar arasında dev ekipler var.

REAL MADRİD VE DORTMUND İDDİASI

Arjantinli golcü Julian Alvarez'i isteyen takımlar arasında Real Madrid ve Borussia Dortmund'un da olduğu ifade edildi.

İtalyan medyasında çıkan habere göre Bayer Leverkusen, Tottenham, Ajax ve Sevilla da Alvarez'i istiyor.

Arjantin milli takımıyla da 2 resmi maça çıkan Alvarez, Ocak ayında da Avrupa'ya gelebilir.