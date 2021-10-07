Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası üçüncü günün, heyecan verici mücadelelerle devam ediyor. Bugün iki ayrı mücadelede yerini alan milli halterci Medine Bilicier, yıldızlarda dünya ikincisi oldu. Medine, bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak bu başarıyı elde etti.

ŞAMPİYONADA 5 ALTIN, 3 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ KAZANDIK

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada bugün kadınlar 49 kiloda yarışan Medine Bilicier, koparmada 72 kilo ile dördüncü, silkmede 93 kilo ile altın, toplamda ise 165 kilo ile dünya ikinciliği elde etti.

Kadınlar 49 kiloda diğer Türk sporcu Nurgül Yüksel ise koparmada 68 kilo ile yedinci, silkmede 80 kilo ile yedinci ve toplamda da 148 kilo ile yedinci sırayı aldı.

Şampiyonanın üçüncü gününde milliler 5 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 9 madalyaya ulaştı.

Şampiyonada yarın 89 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz ve Enes Çelik, mücadele edecek.

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