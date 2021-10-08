Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta sakatlar birer birer düzeliyor, millî aranın bir an önce geçmesi bekleniyor. Kulüp tarihine geçen seviyede bir sakatlık krizi yaşayan siyah beyazlılarda bir süredir sahalardan uzak kalan oyuncular yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Sergen Yalçın yaşadıkları bu dönemi geçen sezon da benzer bir şekilde tecrübe ettiklerini, Covid-19’a yakalananların fazlalığı sebebiyle ciddi kadro sıkıntısı yaşadıklarını ama krizden daha güçlü çıkarak şampiyon olduklarını hatırlattı.

Yalçın'a bir maç ceza

Tecrübeli çalıştırıcı bir defa daha atlattıkları büyük krizin kendilerini geçen sezon olduğu gibi yine kuvvetlendirdiği görüşünde. Siyah beyazlı yöneticilere millî aradan sonra sadece N’Koudou’nun yetişmeyeceğinin bilgisini veren Yalçın, buldukları şansları iyi kullanan Serdar Saatçı ve Can Bozdoğan’ın da rahatlıkla ilk 11’de oynayabilecek seviyeye geldiğini söyledi. Öte yandan Sivas maçında oyundan atılan Sergen Yalçın'a bir maç ceza geldi. Hoca, Başakşehir maçında kulübede yer alamayacak.

U-19’a 8 gol

Beşiktaş millî arada U-19 Takımı’yla Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde bir hazırlık maçı yaptı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri karşılaşmayı Can Bozdoğan (3), Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Güven Yalçın, Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz’ın attığı gollerle 8-0 kazandı. Siyah beyazlılar üç günlük izinin ardından çalışmalarına pazartesi günü başlayacak.

RİSKE EDİLMEYECEK

Lige Başakşehir maçıyla dönüş yapacak olan Beşiktaş, ardından sahasında Galatasaray’ı misafir edecek. Teknik heyetin Pjanic’i iyileşse de Başakşehir karşısında risk almayacağı ve 10. haftada Galatasaray derbisinde formayı vermeyi planladığı öğrenildi.

STOPER ARANIYOR

Beşiktaş ocak ayında ilk olarak kadrosuna stoper takviyesi yapacak. Siyah beyazlıların ilk tercihi yaz transfer döneminde kulübün kapısında dönen Kaan Ayhan olacak. Eğer bu transfer gerçekleşmezse Barcelona’dan ayrılacak olan Umtiti ile temasa geçilecek.