Türkiye Gazetesi

Teknik adamlar tabii ki içeride dışarıda maç ayrımı yapmaz ama psikolojik üstünlük diye bir kavram da var. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın bordo mavililere yaptığı dokunuşlar ve gelinen nokta ayakta alkışlanıyor. Şu anda Konyaspor ile birlikte ligin yenilmez iki takımından biri olan Karadeniz ekibinde Avcı’nın kariyerinde ise ‘büyük’ bir özlem söz konusu. O da iç sahada büyüklere karşı henüz galip gelememiş olması.

Liderlik hesapları

Dış sahada 21 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon iç sahada iki büyüğe (Galatasaray ve Fenerbahçe) karşı mağlup oldu. Deplasmanda ise Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başaran Abdullah Avcı bu sezon da evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Önümüzdeki hafta rakip lider Fenerbahçe. Avcı ve ekibi bu konudaki şanssızlığı sarı lacivertliler karşısında kırıp lider olmak istiyor.