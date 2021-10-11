Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Devre arası gelmeden transfer gündemine Kaan Ayhan'ı alan Beşiktaş iç transferde de düğmeye basacak. Siyah beyazlılarda beşinci sezonunu yaşayan ve yıllar geçtikçe performansı daha da artan Domagoj Vida'nın takımda kalması için harekete geçildi. Siyah beyazlı yönetim Hırvat stoperle sözleşme görüşmeleri için devre arasını beklemeyecek. Welinton, Vida, Montero, Serdar ve Kaan Ayhan ile stoper yapılanmasını sürdürmek isteyen yönetim, bütün bu planlamayı devre arasında bitirmek istiyor.

YÖNETİM RAHAT

Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3,4 milyon avro olan maaşından 900 bin avro feragat etmeye hazır ancak Başkan Ahmet Nur Çebi 2,5 milyon avroyu da çok buluyor. Hırvat stopere iki yıllık ve sezon başına 1,7 milyon avro garanti ücret önerilecek. Siyah beyazlı yönetim Vida'ya bu ücretin üstünde teklif gelmeyeceğinden emin olduğu için futbolcu ve menajerinin vereceği kararı bekliyor. Bu arada Altay maçında sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman ameliyat edildi.

Beşiktaş'ta beşinci sezonunu yaşayan Vida, 149 maça çıktı 15 gol attı, bir asist yaptı ve 12.210 dakika sahada kaldı.

JÜBİLESİ DE KARTAL'DA

Yönetimin devre arasından önce sözleşme yenilemeyi planladığı 32 yaşındaki Domagoj Vida futbol hayatını Beşiktaş'ta sonlandırmaya sıcak bakıyor.