Türkiye Gazetesi

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maç gününde Millilerimiz, Letonya'ya konuk oldu. Daugavas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandık.



Letonya'yı öne geçiren golü 70. dakikada Merih Demiral kendi kalesine attı. Serdar Dursun, 75. dakikada beraberlik golünü attı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 90+9'da Burak Yılmaz penaltıdan attı.

Gruptaki puanımızı 15 oldu ve Katar'a gitme şansımızı devam ettirdi. Letonya ise 5 puanda kaldı.

Milli Takımımız, gruptaki 9. maçında Cebelitarık ile İstanbul'da, son maçında ise Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

GRUPTAKİ PUAN DURUMU

(19) Hollanda

(17) Norveç

(15) Türkiye

(11) Karadağ

(5) Letonya

(0) Cebelitarık



A Milli Takım Letonya deplasmanında Katar biletini Norveç karşısında riske atan A Millî Takım'ın hedefi 3'te 3. Bugün Letonya deplasmanında sahaya çıkacak olan millilerin hedefi kazanmak ve rakiplerin puan kaybını beklemek.



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