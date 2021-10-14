Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da cumartesi ve pazar günü yapılacak kritik mali genel kurul öncesi Başkan Burak Elmas’tan önemli açıklamalar geldi. Dün yapılan Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda söz alan Elmas, hafta sonunda yönetim masasında oturmayacaklarını belirterek “Orada olması gereken eski yönetim (Mustafa Cengiz ve ekibi). Çünkü bir önceki dönemi ilgilendiren genel kurul. Bizim yerimize onların orada oturması, kendilerini anlatabilmeleri ve eleştirilere cevap vermeleri daha doğru olur” dedi.

İSTİŞARE YAPILDI

Bu arada dün bir ilk yaşandı ve camianın önde gelen isimleri, Yüksek İstişare Komitesi Toplantısı’nda bir araya gelerek sarı kırmızılıların sorunları ve çözümleriyle alakalı görüş alışverişinde bulundu. Burak Elmas “Bu benim seçimde çok kez bahsettiğim ve yapmayı çok arzu ettiğim toplantıydı. Sağ olsunlar geçmişte başkanlık, ikinci başkanlık ve divan başkanlığı yapmış büyüklerimizin önemli bir bölümü bu davete icabet etti. Katılan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Uruguaylı eldiven, 15 Ekim'de Brezilya'ya karşı 03.30'da oynanacak karşılaşmada görev alacak.

MUSLERA CUMARTESİ DÖNECEK

Galatasaray’da gözler Dünya Kupası eleme maçları için ülkesinde olan Muslera’da. Türkiye’ye saati ile sabaha karşı 03.30’da Brezilya'da bulunacak olan başarılı file bekçisi karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte zamana karşı yarışa başlayacak. Cumartesi gece yarısı İstanbul’da olması planlanan kaptan birkaç saat uykuyla Konya maçına çıkacak.

MBAYE DIAGNE FORMA İSTİYOR

Millî arada yapılan 4-3’lük Tuzla ve 3-3’lük İstanbulspor maçlarında öne çıkan isim Mbaye Diagne oldu. Senegalli isim İstanbul’a 2, Tuzla’ya da 1 gol attı ve formda olduğunu hocası Fatih Terim’e gösterdi. Fatih Hoca, Halil ve Mustafa’nın millî takım yorgunluklarını düşünerek Konya maçına Diagne ile başlayabilir.

Galatasaray'a 'nef'is sponsor! Gelirini ikiye katladı Galatasaray, Nef firması ile stat isim sponsorluğu konusunda anlaştı. 10 yıl için 725 milyon TL'lik anlaşmaya imza atılırken Başkan Burak Elmas, "Biz 1-2 seneyi değil 10-20 yıllık dönemi kurtarmaya çalışıyoruz. Bu para borca gidecek" dedi.

Satsan satılmadı, atsan atılmadı: Galatasaray'ın 'tutunamayanlar'ı Galatasaray Babel, Feghouli ve Diagne'den kulüp bulmalarını istedi ama talip çıkmadı. Kazanmak adına şans da verildi ama tam verim alınamadı. Gelinen sonuç; Terim ne yapsın!