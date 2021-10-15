Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 40. dakikasında ev sahibi takım Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. 59'da kaleci Volkan Babacan'ın pas hatasında topu kapan Alex Teixeira skoru eşitleyen golü attı.
Oyuna sonradan Gulbrandsen'in pasında Okaka 83'te takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. 85. dakikada Gulbrandsen farkı ikiye çıkardı.
Siyah beyazlılar 90. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 90+1. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Batshuayi farkı yeniden bire indirdi ve karşılaşma 3-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 9'a yükseltirken Beşiktaş 17 puanda kaldı.
Maçın önemli anları:
24. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay ceza sahasına girdi. Berkay, sağ çaprazdan yakın mesafeden şutunu attı, top uzak direk dibinden auta gitti.
25. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Rıdvan Yılmaz, sol kanattan ön direğe ortasını yaptı. Altıpas içinde Epuranu'nun ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.
40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca'nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert'ten sekti, boşta kalan meşin yuvarlağa Okaka yakın mesafeden vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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