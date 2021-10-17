Türkiye Gazetesi

Lig ikincisi olan ve 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, ligde zirvede bulunan Fenerbahçe’yi misafir edecek. Kazanan üç puan alacak ama daha fazla kazanımları da olacak. İki takım adına da ortak nokta psikolojik üstünlük ve öz güven artırımı. Trabzon galip gelirse liderliğe yükselecek, yenilmezlik serisi devam edecek.

20 BİN TARAFTAR

Pereira yönetimindeki sarı lacivertliler galip gelirse, şampiyonluk yolundaki rakibiyle farkı biraz açmış olacak. Şampiyonluğa olan inanç biraz daha artacak. Ve Süper Lig’de zirveye oynayan diğer takımları da yakından ilgilendiren mücadeleyi 20 bin dolayında taraftar izleyecek. Bu pandemi dönemi sonrasında Trabzonspor’un en fazla seyirci sayısı olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres-Edgar-Hugo-Denswil, Berat-Siopis, A.Ömür-Bakasetas-Nwakaeme-Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Tisserand-Kim-Szalai, Samuel-Gustavo-Zajc-Ferdi, Mesut-Serdar-Berisha

FIRTINA ŞUT ATIYOR, FENER AZ YİYOR

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde bu sezon öne çıkan istatistiklere göre; Abdullah Avcı’nın takımı ligin en fazla isabetli şut çeken takımı (52) olurken, Vitor Pereira’nın Kanarya’sı rakiplerine en az net gol pozisyonu veren (8) takım konumunda.

Sakatlığı geçen ancak tam hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile tedbir amacıyla özel program uygulayan Mert Hakan Yandaş Trabzon’a götürülmedi.

PEREIRA, RAKİBİN STRESİNİ KULLANMAYI PLANLIYOR

Takım değeri 121 milyon avro olan Fenerbahçe cephesinde sakin bir tavır var. Sezon başından bu yana sakatlıklara rağmen eldekilerden yüksek verim almayı başaran Portekizli hoca, rakibe ve yere göre taktik anlayışını sürdürecek. Hatay’da sabırlı oyunla sonuca giden Kanarya, Trabzon’da da gücünü ekonomik kullanarak, rakibin bir an önce skor elde etme düşüncesini strese çevirip avantaj yakalamak niyetinde.

YERDEN OYUN

Ve Vitor Pereira, rakip analizinde Trabzonspor’un hava hâkimiyetine dikkat çekip yerden oyun istedi. Hücum oyuncuları da Edgar ve Victor Hugo’ya baskı yaparak hataya zorlanacak. Ayrıca orta alanda Bakasetas’ın Nwakaeme ile pas bağlantıları kesilecek, ikiliye şut attırılmayacak. Bordo mavililerin son bölümde fizik olarak oyundan düşmesi de dikkate alınarak zorlu deplasmandan yine lider dönülmeye çalışılacak. (M. Emin Uluç)

Karadeniz ekibi İstanbul takımlarına karşı son dokuz Süper Lig maçının sadece 1’ini kaybetti, 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

AVCI, SAHA VE SEYİRCİ AVANTAJIYLA BASKILI OYUN İSTİYOR

100 milyon avroluk bir değere sahip olan bireysel yıldızlardan çok “takım oyununa” önem veren Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı öncesi taktiği şekilleniyor. Millî arada hem rakip analizi yapan hem de eldeki oyuncu kadrosuyla pratik çalışmalarını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, saha ve seyirci avantajını kullanarak ilk dakikadan itibaren üstünlüğünü hissettirmek istiyor. Kurulacak önde baskı sonrası gol ve goller hedefleniyor.

EKSTRA MOTİVASYON

Avcı’nın saha içinde özgürlük verdiği ve güvendiği isimlerin başında ise Bakasetas ile Nwakaeme geliyor. 5 golle takımın en skoreri olan Yunan oyuncunun dakikalar ilerledikçe geciken gole karşı çilingir rolü üstlenmesi öngörülüyor. 4 gollü Nwakaeme’nin kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı golünün bulunmaması ise ekstra bir motivasyon unsuru olarak kullanılmak isteniyor. Orta alanda Hamsik’in yokluğunda Berat Özdemir’e iş düşüyor.

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