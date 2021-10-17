49' İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakika 1-1 sona erdi.
47' Bakasetas'ın sol kanattan ortasında Vitor Hugo kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.
45' Sol kanatta hareketlenen Gervinho, Novak ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Trabzonspor bir duran top şansı yakaladı.
44' İlk yarının sonunda en az 4 dakika uzatma oynanacak.
42' Sakatlığı bulunan Nwakaeme yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.
42' Trabzonspor'da az sonra Yusuf Sarı oyuna dahil olacak.
41' Bruno Peres'in sağ çaprazdan yerden sert şutunda Altay sağına iyi uzandı ve gole izin vermedi.
39' Berat ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Top yandan auta gitti.
36' Gustavo itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
29' Berat'ın pasıyla Gervinho savunmanın arkasına sarkmak istedi. Top kaleci Altay'da kaldı.
25' Ferdi'nin sol çaprazdan sert şutunda Uğurcan gole izin vermedi.
24' GOL Bakasetas'ın yerden sert kullandığı serbest vuruşta Altay topu çelmek istedi ama golü önleyemedi.
22' Min-Jae Kim, Djaniny'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
22' Trabzonspor sağ çaprazdan bir serbest vuruş kullanacak.
20' Osayi-Samuel sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup topu geriye çıkarttı. Mesut'un bu topa gelişine plase vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.
19' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın yerden sert şutu uzak direğin hemen yanından dışarıya gitti.
13' Min-Jae Kim, Gervinho'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
12' Sol kanattan Nwakaeme'nin arka direğe yaptığı ortada top kaleci Altay'da kaldı.
2' GOL Mesut'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valencia, şut açısını bulmak isterken Berat araya girdi. Seken topla buluşan Diego Rossi, yerden şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.
1' Sol çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Djaniny'nin yerden arka direğe çevirdiği topa Gervinho dokundu. Novak kritik bir hamle ile topun ağlara gitmesini engelledi.