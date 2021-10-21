Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakem ahatalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Son iki maçlarında bariz hakem hatalarına maruz kaldıklarının altını çizen Çalımbay, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini çok iyi değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"LİG ÇOK ZOR GEÇİYOR"

Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin çok zor geçtiğini bildirdi. Hakem yönetimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, "Hakem arkadaşlarımız için de lig zor geçiyor. Son iki maçımızda bariz hakem hataları oldu. Hakem arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Ellerinde VAR gibi bir şey var, onu çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"KOLAY MAÇ OLMAYACAK"

Ligin uzun bir maraton olduğunu aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Adana Demirspor maçında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle deplasmanda çok iyi oynayan bir takım. Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta tek düşüncemiz kazanmak. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Kaybettiğimiz puanı telafi etmemiz lazım. Kolay maç olmayacak onun da farkındayız. Bu maçta hakem arkadaşlara da çok iş düşüyor. İyi bir maç yönetirlerse kazanacağımızı düşünüyoruz. Yapacağımız tek şey, çok çalışıp, çok mücadele edip oyundan kopmayarak maçı kazanmak. Takımımıza yürekten inanıyorum."

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor, 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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