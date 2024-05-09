Orhan Atik: Mehmet Büyükekşi'nin fikirlerini beğeniyoruz

Galatasaray Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik, Türkiye Futbol Federasyonu ve Double Pass iş birliğiyle yürütülen Akademi Projesi'ne övgüler yağdırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Double Pass iş birliğiyle yürütülen Akademi Projesi'ni özellikle tebrik eden Orhan Atik, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu bu değerli çalışmasını tebrik etmek gerekir. Önemli olan; eğer biz iyi sporcular, gelecekteki oyunu kurgulayacağımız sporcular yetiştirmek istiyorsak kendimizi de geliştirmek zorundayız. Akademi olarak 10 tane antrenörümüz ve ben bizzat bu çalışmalara katıldık. Süreklilik arz etmesi ve bu çalışmaların çocuğa ulaşması noktasında da yapılan her türlü yardıma açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizler eğer gelişirsek çocuklarımızı geliştirebiliriz. Çünkü kendisini geliştiremeyenler, bunları çocuklara aktaramazlar ya da günü yakalayamazlar ya da olması gereken, ihtiyaç duyulan eğitimi veremezler."

"SAYIN MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN FİKİRLERİNİ BEĞENİYORUZ, ÇABA GÖSTERMESİ MUTLU EDİYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç futbolcu gelişimine verdiği önemi aktaran Orhan Atik, şu değerlendirmeyi yaptı: "TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile birkaç kez toplantılarda bulunma fırsatım oldu. Bizzat Double Pass projesinin de son bölümünde bizimle birlikte oldu. Paylaşımlarımız oldu genellikle kendileriyle. Türk futboluna ve Türk futbolcusuna, gelecekteki Türk futbolcusuna yapılacak yatırımların ve Türk futbolunun ekonomisine olacak etkisi konusunda fikirlerini beğeniyoruz. Bununla ilgili çaba göstermesi bizi mutlu ediyor. Çünkü biz de Türk futbolcusunun, Türk futboluna ve hatta dünya futboluna ulaşabilmesi noktasında bir seviyeye gelmesini isteyenlerdeniz. Bu bölümde çalışıp, emek harcayanlardan biri olarak bunu söyleyebilirim. Eğitimle sporun bir arada gittiği, bizim Türkiyemiz'in sosyo ekonomik yapısına uygun, aile yapısına uygun, çocukların uygulayabilecekleri, ailelerin buna yatkın olabileceği formüller nasıl geliştiririz dedik. Bunlardan bir tanesi eğitimle birlikte sporun nasıl kombine edilebileceği. Bu ihtiyaç söz konusu. Bunun için de federasyon başkanımızın biliyorum ki fikirleri var."

"BİZİ DAHA İYİ YERE GÖTÜRME KONUSUNDA YARDIMCI OLDU"

Double Pass çalışmalarının antrenörler üzerindeki olumlu etkisine vurgu yapan Atik, "Gerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun antrenör müfredatı gerekse Double Pass'a gönderdiğimiz arkadaşlarımızın aldığı oradaki çalışmalardan pozitif geri dönüşler söz konusu. Onların, çocukların mutlu olduğunu, birçok şeyi bildiklerini geri bildirimle aldım. Fakat şöyle bir durum da var; tazeleme yapmak ya da arada bir şeyi yakalamak, uygunu, daha iyisini bulmak konusunda onların da açık olması gerektiğini, buna kendilerini kapatmaması gerektiğini, bunun için de biz ayrıca kendimizin bir çabası var. Kendi antrenörlerimizin iç eğitimle ilgili çalışmalarını biz planlıyoruz. Onlarla belli zamanlarda çalışmalarımız oluyor. Bu da ayrıca bizim onlara olan bir desteğimiz. Biz de mesela onu spesifik diyoruz ki; bu konuda bunlar eksik, gelin bu konuda bunları tamamlayalım… Bazı konular oldu, o konularla ilgili oradan aldıkları hatırlatmalar bizi daha iyi yere götürme noktasında bize de yardımcı oldu. Biz bunu kendi hizmet içi eğitimlerimizde tespit ettiğimiz noktalar üzerinden yaptığımız çalışmalarda biz de bunları kullanmış olduk." dedi.

"FUTBOL AKADEMİLERİ PROJESİ'Nİ FAYDALI GÖRDÜK"

Futbol Akademileri Projesi'nin planlama ve eğitim konusundaki önemine değinen Orhan Atik, " Futbol Akademileri Projesi'ni faydalı gördük. Çünkü bizimle birlikte bizim de yaptığımız çalışmalara, bize ışık tuttu. Özellikle planlama ve eğitimin bir standardı konusunda yardımcı olacaktır. Çünkü eğitmen kalitesi farklılaşabilir. Bu doğal. Kişilerin kalitelerinin aynı olmayacağı ortada. Ama yapılacak müfredatın ya da eğitimin çocuğa ulaşması konusunda bir standart söz konusu olacak ise bu genel anlamda Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Bu anlamda olumlu düşünüyorum. Ayrıca planlama ve bu planın sürdürülebilir olması da çok önemli" yorumunu yaptı.

Futbol Akademileri Projesi'nin futbolculara olan olumlu etkisinden de bahseden tecrübeli isim, "Akademilerin önemi çok büyük futbolcular için. Çünkü futbolcunun futbolcu olabilmesi için bir eğitim alması gerekiyor. Aldığı eğitimin de günün futbolunda yer alabilmesi için, geleceğin futbolcusu olabilmesi için olmazsa olmaz bu eğitim. Bu eğitimin kalitesi arttıkça onun bulunacağı statünün nerede olacağı, hangi ligde olacağı, yurt dışında mı olacak, Türkiye'de mi olacak, bu belirleyecek. Bunun da ekonomisi bizzat kendisini etkileyecektir. Kazanacağı paralar konusunda direkt olarak etkileyecektir. Bu çok direkt bir ilişki. Bana göre o eğitim; futbolcu nezdinde böyle kıymetli." diye ekledi.

"BİR ÇEYREK FİNAL, BİR YARI FİNAL BEKLENTİM VAR"

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te başarılı olacağına inandığını kaydeden Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik, "Ben bu konuda ümitliyim. Bu jenerasyonun, yapının artık bir kalkış noktası bulması gerektiğini, ivmelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu Milli Takım'la olursa diğer oyuncuları da olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. En azından genç milli takımlar nezdinde her kulübün önde olan oyuncuları var. Bizlerin de var. O oyuncuların da bunu örnek alarak başka bir mantaliteye bürüneceği düşüncesindeyim. Futbolu olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Orada oynanacak bir çeyrek final, yarı final beklentim var." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun antrenör eğitimi konusunda paylaşımcı olduğunu kaydeden Orhan Atik teşekkür ederek şu yorumu yaptı: "Daha önce de söylediğimiz gibi antrenörün kendini geliştirmesi için bir çabamız var. Bu çabaya da en başta futbol federasyonundan gelecek yardım önemli bizim için. Çünkü sertifika sahibi olacak kişiler TFF tarafından davet ediliyor ve oradan geçtiği eğitimden sonra antrenör oluyor. Bir kere orada alacakları eğitim bizim için çok kıymetli. Bu anlamda futbol federasyonunun eğitim dairesi çaba içinde, bunu biliyorum. Bizim onlarla birebir bu konularda paylaşımlarımız oluyor. Bazı küçük ricalarımız oluyor, bizzat kendileriyle paylaşma imkanı verdikleri için de onlara teşekkür ederim. En azından fikirlerimize açık olduklarını biliyoruz. Bu da güzel bir şey."