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Transfer dönemi öncesi Talisca'dan geri dönüş sinyali! 'Matematiksel hesaplara girmiyorum'

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Spor Haberleri

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, kariyerine dair gündem olacak açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo ile beraber Al-Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız ayrılık iddialarına cevap verdi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, takımdan ayrılacağı söylentilerine cevap verdi.

Globo'ya konuşan Talisca, "Bugün dünya liglerine bakarsanız Suudi Arabistan Ligi'nin ilk 10 arasında olduğunu görürsünüz. Giderek daha da gelişecek" ifadelerini kullandı.

Eski takımı Bahia'ya bir gün geri döneceğinin sinyalini veren Brezilyalı oyuncu, "Bahia beni istemediği sürece bu benim vazgeçmeyeceğim bir şey ancak şu an Brezilya'ya dönmek planlarım arasında yok. Kariyerimi Bahia'da sonlandırmak zaten düşündüğüm, her zaman kalbimde olan bir şey. Bana kapılarını açtılar. Geri dönüş için matematiksel hesaplara girmiyorum. Kalitesiz bir şekilde bitirmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer dönemi öncesi Talisca'dan geri dönüş sinyali! 'Matematiksel hesaplara girmiyorum' - 1. Resim

TALISCA: DÖNÜM NOKTASI OLDU

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un kariyerindeki sıçramada büyük bir etkiye sahip olduğunu belirten Talisca "Bahia'dayken biraz daha geride oynuyordum, Jesus benim ne kadar iyi bir bitirici olduğumu gördüğünde Benfica'da beni daha önde oynatmaya başladı. Tüm bunlar kariyerimde büyük bir fark oluşturdu. Aslında gelişimim için bir dönüm noktası oldu" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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