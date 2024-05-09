İlker Erdem: Mehmet Büyükekşi destek verici bir potansiyeli ortaya koymaya çalışıyor

Trabzonspor Altyapı Direktörü olarak görev yapan İlker Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Double Pass iş birliğiyle yürütülen Akademi Projesi hakkında bilgi verdi.

Türk futbolunda altyapıya verdiği önem ve yetiştirdiği yıldızlarla öne çıkan Trabzonspor'da Altyapı Direktörü olarak görev yapan İlker Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Double Pass iş birliğiyle yürütülen Akademi Projesi'nin önemine vurgu yaptı. Erdem, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin projeye olan desteğine dikkat çekti.

İLKER ERDEM: DESTEK VERİCİ BİR POTANSİYELİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYOR

Bu iş birliğinin Türk futboluna ve Türk futbolunun geleceğine vereceği katkılara değinen İlker Erdem, çalışma sistemlerini şöyle anlattı: "Ben, ben diye bir şey yok. Biz departmanlar kurarak, Double Pass'ın bize sunmuş olduğu departmanları kurarak bütün alanlara sorumlu arkadaşları görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız 6 haftalık raporlar eşliğinde planlamalarını yaparlar, bütün antrenörlerimiz de dahil baş antrenörümüz, sağlık performans birimi, oyuncu refahı, atletik performans, A takıma geçiş, scout izleme ekibi gibi birçok departmanımız var."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç oyuncuların gelişimi ve Double Pass ile oluşturulan bu iş birliğine verdiği desteği aktaran İlker Erdem, "Sayın Mehmet Büyükekşi gereğini yaptı. Bir firmayla anlaştı, futbolun gelişimi için… Destek verici bir potansiyeli ortaya koymaya çalışıyor. Büyükekşi'nin görevini yaptığını düşünüyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte bizlerin bu plana sadık kalarak, kendi fikirlerimizi de ortaya koyarak, doğruları belirleyip ona göre sayın başkanımıza destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.