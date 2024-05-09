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UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber! Cezalar açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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UEFA&#039;dan Galatasaray&#039;a kötü haber! Cezalar açıklandı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag karşılaşmasında aldığı ceza onandı. Okan Buruk, Avrupa Kupaları'nda oynanacak 2 maçta takımın başında olamayacak.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ancak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a elenen Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA, Galatasaray'ın 4-1 mağlup olarak elendiği Sparta Prag maçı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk'a 2 maç men cezası vermişti. Okan Buruk'a verilen ceza kesinleşti.

UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber! Cezalar açıklandı - 1. Resim

CEZALAR ONANDI

Okan Buruk'un yanı sıra maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a 1 maç, performans analisti Serhat Doğan'a da saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Galatasaray tüm bu kararlar için UEFA'ya itiraz etmişti ancak temyiz kurulu söz konusu cezaları onadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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