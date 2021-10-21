Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi D 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler eski futbolcusu Samatta'nın golüyle karşılaşmaya adeta 1-0 yenik başladı. Valencia'nın biri penaltıdan kaydettiği 2 golle öne geçen Fenerbahçe skoru koruyamadı. Antwerp'de Gerkens'in attığı beraberlik golüyle skor belli oldu. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe'de Valencia bir penaltıdan da yararlanamadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kalırken ikinci karşılaşmada evinde Olympiakos'a 3-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe 3. maçlar sonunda henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 puanda kaldı. Belçika ekibi ise ilk puanını aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Michael Frey ara pasında defansın arkasına sarkan Viktor Fischer’in sağ taraftan ceza sahası içine girip arka direğe verdiği pasta Mbwana Samatta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0- 1

10. dakikada Viktor Fischer’in ceza yayı solundan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Valencia’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Osayi Samuel’in topla ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jean Butez’de kaldı.

18. dakikada sağ kanatta Sosa ile verkaçından sonra ceza sahası içine giren Osayi Samuel’in son çizgiye inerek içeriye çevirdiği pasta Enner Valencia topla buluştu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda defansa çarpan top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

20. dakikada Jose Sosa’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Marcel Tisserand’ın kafa vuruşunda kaleci Jean Butez’den seken topu kaleci önünde Enner Valencia tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada Jelle Bataille ceza sahası içinde Enner Valencia’yı düşürdü. Hakem Sergey Ivanov önce pozisyonu devam ettirdi daha sonra VAR’a gitti. Pozisyonu izleyen Sergey Ivanov penaltısı noktasını gösterdi.

36. dakikada topun başına geçen Enner Valencia’nın panenka penaltısı üst direkten geri döndü.

43. dakikada ceza sahası içinde Dinis Almeida'nın Enner Valencia'yı düşürmesi sonucu hakem Sergey Ivanov bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Birger Verstraete’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Dinis Almeida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

62. dakikada sağ taraftan Birger Verstraete kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Pieter Gerkens’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

68. dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel’in pasında ön direkte Diego Rossi’nin topa vuruşunda kaleci Jean Butez’te kaldı.

80. dakikada Marcel Tisserand’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Sergey Ivanov xx, Roman Usachev xx, Valery Danchenko xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Marcel Tisserand xx, Min-Jae Kim xx, Attila Szalai xx (Filip Novak dk. 87 ?), Luiz Gustavo x, Jose Sosa xx (Miha Zajc dk. 66 x), Osayi-Samuel x, Ferdi Kadıoğlu xx (Nazım Sangare dk. 67 x), Mesut Özil xx (Dimitrios Pelkas dk. 66 x), Enner Valencia xxx, Mergim Berisha x (Diego Rossi dk. 66 x)

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Ruhan Arda Aksoy, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Royal Antwerp: Jean Butez xx, Jelle Bataille xx, Dinis Almeida xx, Ritce De Laet xx, Sam Vines xx, Alhassan Yussuf xx (Pierre Dwomoh dk. 63 x), Birger Verstraete xx, Pieter Gerkens xx, Viktor Fischer xx (Michel-Ange Balikwisha dk. 46 x), Mbwana Samatta xx, Michael Frey xx (Manuel Benson dk. 70 x)

Yedekler: Ortwin de Wolf, Björn Engels, Johannes Eggestein, Robbe Quirynen, Dorian Dessoleil, Pierre Dwomoh

Teknik Direktör: Brain Priske

Goller: Mbwana Samatta (dk. 2), Pieter Gerkens (dk. 62) (Royal Antwerp), Enner Valencia (dk. 20 ve 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miha Zajc (Fenerbahçe), Viktor Fischer, Brain Priske, Ritce De Laet, Pieter Gerkens (Royal Antwerp)