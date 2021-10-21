Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır ve Osayi-Samuel'in cezalarını açıkladı. Kurul, Altay Bayındır'a 1 maç, Osayi-Samuel'e 3 maç ceza verildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik'e ceza verilmedi.
Fenerbahçe'de Ali Koç PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Ali Koç'tan hakeme tepki: Ali Şansalan değil, Ali maç alan! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası hakeme tepki gösterdi. Koç "Türk futbolundaki hakem rezaleti artık bir kural oldu. Kanıksanmaya başladı. Bu böyle gitmeyecek" diye konuştu.