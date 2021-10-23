Galatasaray’ın eski oyuncusu Felipe Melo’ya 1,5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddiaları sıcaklığını korurken, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından eski futbolcusu Felipe Melo'nun 23 Ekim 2013te Şampiyonlar Ligi maçında Kopenhag'a attığı golü "Günün golü" notuyla paylaştı. 38 yaşındaki futbolcunun bu paylaşıma aslan ve yanan kalp emojisiyle yanıt vermesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
1,5 YILLIK TEKLİF YAPILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Brezilya basını, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Aralık 2021'de Brezilya ekibiyle sözleşmesi sona erecek Melo'ya 1,5 yıllık teklif yaptığını yazmıştı.
Rus basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hayran kaldı Deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, grupta liderliğini sürdürdü. Galatasaray’ın hocası Fatih Terim’e ise Rus basınından övgü yağdı. Ruslar tarafından Terim’in hamlelerine tam not verildi.
Galatasaray liderliği bırakmıyor UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip puanını 7’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini Fırat Aydınus'un yöneteceği duyuruldu.