Türkiye Gazetesi

İBB'ye ait araçların son dönemde arıza oranlarının artması üzerine, araç bakım ve onarım ihalelerini incelemek üzere İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verilmişti. Henüz çözüm bulunamayan arıza sorunlarına bir yenisi de Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü ile eklendi. Duran otobüs, vatandaşlar tarafından itildi.



OTOBÜS ÇEKİCİ İLE ÇEKİLDİ

Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı. Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar yaşanan arıza sonrası İBB'ye isyan etti.

İBB’den bozulan otobüslerle ilgili karar: Araştırma Komisyonu kuruldu İBB Meclisi, son dönemde bozulan otobüsler sebebiyle araç bakım ve onarım ihalelerini incelemek üzere İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi.

‘İBB taşımıyor halk taşıyor İBB'yi’ Sefaköy’de, İETT otobüsünün arıza yapması üzerine vatandaş araçtan inerek otobüsü itti. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterek, "İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" dedi.