Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Kadıköy'deki Sivas beraberliğiyle sallanmış, ilk yenilgiyi ise Başakşehir deplasmanında almıştı. Sonrasında gelen üç maçlık galibiyet serisi ve liderlikle keyfi düzelen sarı lacivertliler önce Trabzon'a sonra Alanya'ya yenilip zirveden hızla inince camia karıştı. Trabzon yenilgisini hakemle açıklayan sarı lacivertliler, Kadıköy'deki Alanya mağlubiyetine gerekçe bulamayınca âdeta suçlu avı başladı. Taraftar, yönetimi istifaya davet ederken Başkan Ali Koç, topu Pereira'ya attı!.

KOÇ HESABA ÇEKECEK

Vitor Pereira'nın Antwerp beraberliği sonrası yaptığı "Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede değiliz" açıklamasına tepkiler henüz dinmemişti ki, Başkan Ali Koç "Kadromuz her iki kulvarı da kaldıracak kapasitede. Yoğun takvim de bahane olamaz" çıkışıyla Hoca'yı kontrada bıraktı. Alanya yenilgisi sonrası "Ali Koç istifa" başlığı sosyal medyada manşet olurken Vitor Pereira da eleştirilerden nasibini aldı. Pereira ile bir toplantı yapacak olan Başkan Ali Koç'un kötü gidişin devam etmesi hâlinde radikal kararlar alması bekleniyor.

HÜCUM HATTI OTURMADI

Değişen çok, değişim yok!

Her maça farklı on birlerle çıkan Fenerbahçe'de en yoğun rotasyon hücum hattında yaşanıyor. 3-4-3 dizilişinden taviz vermeyen Vitor Pereira, 10 lig maçında 8 defa ileri üçlüyü değiştirdi. Bu bölgede on farklı oyuncu görev alırken ışık veren tek isim Enner Valencia oldu.

ARIZA BELİRLENDİ: VURUŞ EKSİKLİĞİ

Alanya karşısında baskın oyununa rağmen kaybeden Fenerbahçe'de problem tespit edildi. Teknik direktör Vitor Pereira, Alanyaspor maçı sonrası son vuruş beceriksizliğinden yakınırken "Aslında her şeyi yapıyoruz ama pozisyonları cömertçe harcıyoruz. Bunu aşmalıyız" uyarısı yaptı.

GERİ DÖNÜYORLAR: KONYA'DA SAHADALAR

Fenerbahçe'de cezaları biten Altay Bayındır ve Kim ile sakatlıktan tamamen kurtulan İrfan Can Kahveci, Konya deplasmanında sahada olacak. Kadronun bankoları Altay ve Kim'in yanı sıra Pereira hücum hattındaki problemleri çözeceğine inandığı İrfan Can'ı da on bire hazırlıyor.

ALTAY, SZALAI, KIM...

Kapıda bekliyorlar

Fenerbahçe rotadan sapınca transfer için birçok isim ortaya atılmaya başlandı. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk için devre arasında önemli takviyeler yapacağı iddiaları öne sürülüyor. Yönetim ve teknik heyet hiç istemese de Altay, Szalai ve Kim için gelen teklifler devre arasında zorlayıcı olabilir. Özellikle Juventus, Chelsea ve A. Madrid başta olmak üzere çok sayıda talibi olan Szalai'nin elde tutulması zor görünüyor.

Volkan Demirel’den ağır eleştiri: Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor Futbolculuk kariyerinden sonra yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, Vitor Pereira’nın oynatış felsefesini sert bir şekilde eleştirildi. Demirel, Fenerbahçe’nin büyük bir takım gibi değil Anadolu ekibi gibi oynadığını belirtti. Dünkü oynanan maçta yapılan değişikliklerinde oyunun dengesini bozduğunu ifade etti.

Sarı-lacivertli ekip Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu: Fenerbahçe evinde kayıp Süper Lig'in 10. hafta maçları kapsamında kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe'de ipler gerildi! Mesut-Pereira krizi kapıda Fenerbahçe'de eleştirilerin odak merkezinde Mesut Özil var. Oyundan alınınca isyan eden Mesut’un hedefinde ise Pereira. İpler gerildi, tansiyon yükseldi, kriz patlamak üzere.