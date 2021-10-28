Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Spor federasyonlarında yeni bir döneme geçiliyor. AK Parti’nin hazırladığı, MHP’nin onay verdiği ve yaklaşık 65 maddeden oluşan Spor Kanunu teklifinde federasyonların yönetim kurullarında en az iki eski millî oyuncunun yer alması maddesi eklendi. Buna göre işin içinden gelen insanlarla problemlerin daha kolay çözülmesi hedefleniyor.

İHALEYE FESAT...

Önümüzdeki hafta CHP ve İyi Parti’ye de götürülecek olan ve yıl sonuna kadar meclisten geçmesi beklenen taslağa ‘kulüp başkanı’ ve ‘kurul üyesi’ olabilmek için, terör suçu başta olmak üzere ‘belirli suçlardan mahkûm olmama’ şartına MHP’nin talebiyle ‘ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkûm olmama’ şartı da eklenebilir.

Futbolun içinde gelen ve TFF yönetiminde olan Hamit Altıntop son olaylar sonrası millî takım sorumluluğuna getirilmişti.

Hamit Altıntop: Bugünden yarına düzelmez! Takımın altı ayda inanılmaz geriye gittiğini ve büyük bir mental çöküş yaşadığını söyleyen Altıntop “Norveç'i örnek almamız lazım. O kadar eksik olmalarına rağmen takım olarak nasıl oynanması gerektiğini gösterdiler” dedi