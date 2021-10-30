Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Konya maçıyla ayağa kalkmaya hazırlanıyor. Eleştiri oklarının hedefindeki Vitor Pereira bir kere daha on birde değişiklik planlarken oyun planından taviz vermeyi düşünmüyor. Portekizli hoca oyuncularına, “Baskılı oynayacağız, ikili mücadelelerde ayakta kalacağız. Rakibe nefes aldırmadan galibiyete ulaşacağız” sözleriyle beyin yıkadı. “Son vuruşlara dikkat” uyarısı yapan Pereira, Konya’nın hızlı atakları konusunda da oyuncularını ikaz etti.

HATALAR BİTMELİ

Özellikle hücum organizasyonlarına ağırlık veren Pereira, “Ligde ceza alanına en çok giren takımlardan biriyiz. Pozisyon üretmekte zorlanmıyoruz. Ama son pas ve son vuruşlardaki cömertliğimizin acısını çekiyoruz” dedi. “Yeni bir takım inşa ediyoruz” vurgusu yapan Portekizli, “Bu sıkıntılı bir süreçtir. Hatalar olacaktır ama bunları en aza indirgemek zorundayız. Çok çalışmalıyız. En çok isteyen, en çok çalışan sahada olacak” dedi.

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde Konya gitti. Ceza sınırında olan Gustavo ve Novak kart görmeleri hâlinde Kayseri maçında forma giyemeyecek.

KONYASPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Serdar Gürler, Amir, Oğulcan, Bytyqi, Enderi, Ahmed Hassan

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Sangare, Zajc, Gustavo, Ferdi, Rossi, Valencia, Pelkas

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira