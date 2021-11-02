Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk şarkılarıyla girdiği sezonda yine bıçak üstünde yürüyüşe geçen Fenerbahçe’de hedefteki isim teknik direktör Vitor Pereira. Camia takımın mevcut durumunun baş sorumlusu olarak Portekizli hocayı görüyor. Göreve geldiği günden beri hiçbir sezonu başladığı hocayla tamamlamayan ve her sezon en az iki farklı teknik adamla çalışan Başkan Ali Koç’un Portekizli çalıştırıcıyla da yolları ayıracağı iddia ediliyor. Ancak şimdilik böyle bir düşünce yok.

BAŞKAN'DAN DESTEK

Konya dönüşü Vitor Pereira ile birebir görüşen Ali Koç, camianın beklentilerini hatırlatıp uyarılarda bulunduğu hocadan kapsamlı rapor istedi. Görüşmeden “Şimdilik devam” kararı çıkarken, Koç’un kararında Pereira’nın hırslı tavrının etkin olduğu öğrenildi. “Ben buraya yarım kalan hikâyeyi tamamlamak, kupalar kazanmak için döndüm” diyen Pereira, Başkan’a takımı toparlayacağına dair söz verirken önemli kayıplara rağmen puan farkını da kısa sürede kapatacaklarını ifade etti.

AYAĞA KALKIN

Oyuncularıyla da bir toplantı gerçekleştiren Vitor Pereira “Antwerp maçıyla çıkışa geçeceğiz” talimatı verdi. Takımın oyununun ve aldığı sonuçların taraftarlar üzerinde kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Portekizli “Aldığımız sonuçlar taraftarlarımızın haftayı mutlu ya da mutsuz geçirmesine sebep oluyor. Bizi destekleyenlerin yüzünü güldürmek zorundayız. Artık hatalara son vermeliyiz. Ayağa kalkacak gücümüz var” sözleriyle takımını motive etmeye çalıştı.

MESUT'TAN BİRLİK ÇAĞRISI

Son üç haftada sıfır çeken Fenerbahçe’de kaptan Mesut Özil’den arkadaşlarına uyarı geldi. Takım kalitesinin çok altında sonuçlar aldıklarını söyleyen Mesut “Bir an önce toparlanmamız gerek. Birbirimize destek olarak bu süreci aşacağız” ifadelerini kullandı. Kasık sakatlığı sebebiyle Konya’da forma giymeyen Mesut Özil'in, Antwerp karşısında da riske edilmeyeceği öğrenildi.

ORTAYA YENİ İKİLİ

Vitor Pererira, Antwerp deplasmanında sahaya süreceği on biri büyük ölçüde belirledi. Sakatlıkları olan Altay, Gustavo ve Valencia’nın yanı sıra Avrupa kadrosunda olmayan Serdar Dursun, Crespo ve Burak’tan faydalanamayacak Portekizli kaleyi mecburen Berke’ye teslim edecek. Gustavo’nun yokluğunda orta alanda Sosa ile Mert Hakan görev yapacak. Golcü rolünü ise Berisha üslenecek.

YUNAN YILDIZ KÜSTÜ

Pelkas’ın tadı kaçtı

Geçen sezonun flaş ismi Pelkas eski günlerini mumla arıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası bekleneni veremeyen Yunan yıldız mevcut sisteme ayak uyduramadı. Pereira ile gerginlik yaşayan Pelkas’ın mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı.

Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor.

KAYIPLARI OYNUYORLAR

Yeni transferler tat vermedi

Fenerbahçe’nin yenilerinden sadece Kim takımın değişmezi olurken Rossi, Berisha, Meyer, Crespo ve Serdar Dursun beklentilerin altında kaldı. Genç kabiliyet Burak Kapacak henüz formayla tanışmadı. Yenilerle ilgili eleştiriler teknik heyetten ziyade yönetime yönelmiş durumda.

Fenerbahçeli Altay, ameliyat oldu Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, dizindeki kırık sebebiyle operasyon geçirdi. Bayındır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yine kayıp ​Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.