Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz..."

Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmesini uzattı Galatasaray, kadrosundaki üç futbolcunun sözleşmelerini uzattığını açıkladı.

Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sezona son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 3 puan almanın peşinde.