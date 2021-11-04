Türkiye Gazetesi

20' TEHLİKE! Kerem'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda Barinov araya girip topun kaleye gitmesine izin vermedi.

17' Sol çaprazdan Kerem'in uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarıya gitti.

16'ÇİZGİDEN ÇIKTI: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte yapılan kafa vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Van Aanholt topu çizgiden çıkarttı.

14'Sol kanattan Kerem'in ortasında Guilherme topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

13'Nenakhov, Kerem'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

12' AZ FARKLA DIŞARIYA! Halil'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Feghouli'nin şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

10' İki takım da bu bölümde orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

7' Yedlin, Maradishvili'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

6' Galatasaray top çevirerek rakip yarı alana yerleşmeye çalışıyor.

1' Halil sağ çapraza attığı uzun topla Kerem'i savunma arkasına kaçırmak istedi. Top kaleci Guilherme'de kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Fatih Terim, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yı yendikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Rusya temsilcisi karşısında bu futbolcunun yerine Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de sahada sürdü.

KADRODA ÜÇ TÜRK VAR

Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile çıktı.

MUSTAFA MUHAMMED YEDEKLERDE

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne yer aldı.

ARDA KADRODA YOK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri olmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda bulunmadı.

STAT TIKLIM TIKLIM

Karşılaşmayı yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.

613 GÜN SONRA TAM KAPASİTE

Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.

TFF'den Galatasaray açıklaması: Sorumluluk UEFA'da Galatasaray'ın Lokomotif Moskova maçına tam kapasite seyirci alacağını duyurmasının ardından açıklama yapan TFF, bu konuda sorumluluğun UEFA'da olması sebebiyle sarı-kırmızılı klübe ceza vermelerinin mümkün olmadığını bildirdi.

Avrupa'da çifte sınav! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkıyor Grupta iki puanı bulunan ve Antwerp deplasmanına çıkan Kanarya, kazandığı takdirde tur umutlarını da sürdürecek. Lider Galatasaray ise Lokomotiv Moskova’yı misafir edecek. Aslan galip gelirse gruptan çıkmak için büyük avantaj elde edecek

Galatasaray'dan taraftar açıklaması Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını yüzde yüz seyirci kapasitesi ile oynayacak.