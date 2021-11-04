Türkiye Gazetesi

Ligde zor günler geçiren ve Vitor Pereira’nın tartışıldığı Fenerbahçe, Avrupa’da yeni bir hesap düşüncesinde. Belçika temsilcisi ile deplasmanda karşılaşan sarı lacivertliler kazandığı takdirde hem siftah yapacak hem de tur umutları artacak. Muhtemel puan kaybında ise erkenden havlu atacak. Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Gustavo, Altay, Valencia, Serdar Aziz ve Mesut forma giyemiyor.





İLK 11'LER

Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi, Jose Sosa, Meyer, Ferdi, İrfan Can, Mert Hakan, Berisha

Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde Avrupa kupalarında 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 28 gole karşılık ise kalesinde 26 gol gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR



28' GOL... İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topa Berisha nefis bir vole vurdu ve topu ağlara yolladı.



16' GOL... Royal Antwerp 0-2 Fenerbahçe (Max Meyer)

9' GOL... Royal Antwerp 0-1 Fenerbahçe (Mert Hakan)

4' Fenerbahçe pas yaparak oyunun kontrolünü eline almaya çalışıyor.

2' Benson'un sağ kanattan ortasında top direkt olarak auta gitti.

1' Maç başladı.

Avrupa'da çifte sınav! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkıyor Grupta iki puanı bulunan ve Antwerp deplasmanına çıkan Kanarya, kazandığı takdirde tur umutlarını da sürdürecek. Lider Galatasaray ise Lokomotiv Moskova’yı misafir edecek. Aslan galip gelirse gruptan çıkmak için büyük avantaj elde edecek



Fenerbahçe'ye Pereira motivasyonu: Başın öne eğilmesin İki haftada zirveden beşinciliğe inen sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam Pereira “Evet önemli kayıplarımız oldu ama telafisi var. Çalışmaya devam edip farkı kapatacağız” dedi.